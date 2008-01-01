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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 7 ноября



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном +6 градусов, Северном +5..+6 градусов, Северо-восточном +4..+6 градусов, Восточном +5..+6 градусов, Юго-восточном +5..+6 градусов, Южном +4..+5 градусов, Юго-западном +4..+5 градусов, Западном +4..+5 градусов, Северо-западном +5 градусов.



В Зеленограде слабая морось, температура воздуха +4..+5 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +4..+5 градусов. / meteonovosti.ru /



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