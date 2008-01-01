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Бора в Новороссийске



ИА "Метеоновости" / 14:12 Вторник, 7 ноября



В центре Европейской России условия погоды определяет обширный антициклон. На фоне роста атмосферного давления облачности стает меньше, а осадков и вовсе не ожидается. На юге Европейской России ситуация несколько иная. На периферии все того же барического гребня наблюдаются северо-восточные ветры. При таких направлениях ветра начинают "работать" орографические особенности причерноморского региона. А именно, происходит заметное усиление местного склонового ветра. В случае Краснодарского края - Новороссийская бора (сильный, порывистый и холодный склоновый ветер), в отдельных случаях скорости подобного ветра могут достигать ураганной силы - 30-32 м/с. По итогам прошедших суток максимальные порывы ветра достигали 22 м/с.



В ближайшие двое суток в Краснодарском крае в районе Новороссийска сохранятся условия для боры. В среду днем порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, 9 ноября ветер усилится до 23 м/с. / meteonovosti.ru /



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