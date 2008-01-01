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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:51 Вторник, 7 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +6 градусов, Северном +5..+6 градусов, Северо-восточном +5..+6 градусов, Восточном +5 градусов, Юго-восточном +4..+5 градусов, Южном 4 градуса, Юго-западном +4..+5 градусов, Западном +4..+5 градусов, Северо-западном +5 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+5
Ср.
8 ноя.
+4
Чт.
9 ноя.
+4
Пт.
10 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Центурион		 -36
Саскылах

некомфортное место: Чокурдах
комфортное место: Пендра-Роуд

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