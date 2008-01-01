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Погода в Москве остается теплой, как в октябре



ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 7 ноября



погодой, начало ноября будет больше похоже на середину октября.



Синоптическая ситуация в столице определяется влиянием антициклона, который в ближайшие дни сохранит свое присутствие в регионе, а во второй половине недели уступит место очередному североатлантическому циклону. Крупномасштабные атмосферные процессы способствуют выносу теплого воздуха в центральные области Европейской России, в результате фон средней за сутки температуры воздуха превышает климатическую норму на 3-5 градусов. В ближайшей перспективе аномалия тепла будет лишь увеличиваться. По климату фон температуры в регионе будет соответствовать последней декаде октября или началу апреля.



Если говорить сухим языком цифр, то в ближайшие сутки в Москве ожидается слабо положительный фон температуры, даже ночью столбики термометров вряд ли уйдут в зону отрицательных значений. Днем воздух прогреется до +4, по области максимум оставит +5..+6 градусов. Осадков в это день не ожидается.



В четверг, под влиянием антициклона, сохранится погода без осадков, ночью при прояснениях температура будет понижаться до -2 градусов в Москве и до -5 по области. Днем максимум температуры в регионе +1..+3 градуса.



В дальнейшем, с усилением влияния мощного циклона, облаков в регионе станет больше, местами не исключены слабые осадки, и станет теплее на пару градусов. Первая декада месяца в Москве отличится дефицитом осадков, от ранее выпавшего снега в столичном регионе останутся лишь воспоминания. / meteonovosti.ru /



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