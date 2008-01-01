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Неустойчивая погода в Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 7 ноября



В Сибири условия погоды определяет обширный циклон. Этот атмосферный вихрь имеет несколько центров и слабо выражен в барическом поле. Основное ненастье связано с его атмосферными фронтами, которые проходят в основном по югу региона. В прошедшие сутки в Хакасии ветер усиливался до 22 м/с. Днем в понедельник и прошедшей ночью в южных районах Красноярского края прошел сильный снег, местами количество осадков достигло 14 мм.



Сегодня ненастная погода в южных районах Красноярского края сохранится. В горах региона ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В среду основная зона осадков сместится на Тыву, здесь ожидается сильный снег при ветре 18-23 м/с. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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