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Новости погоды

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Рекордное тепло на северо-востоке России

ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 7 ноября

  Мощный циклон кружит над северо-востоком страны. Контрасты взаимодействующих воздушных масс определяют интенсивность процессов и питают энергией для дальнейшего развития циклона. Под влиянием теплого и влажного воздуха, который принес с собой атмосферный вихрь, повысилась температура и в континентальных районах севера Дальнего Востока. По итогам прошедших суток аномалия средней суточной температуры воздуха местами превышала +15 градусов! Новый рекорд максимальной температуры воздуха был установлен на границе Чукотского а.о. и Магаданской области. В поселке Омолон столбик термометра поднялся до отметки +1.4 градуса.

Однако стоит отметить, что в холодный сезон года практически каждый выход мощного циклона с акватории океана сопровождается значительным повышением температуры. К примеру, даже в конце ноября в Омолоне слабо положительная температура воздуха далеко не редкость. Так, 27 ноября 1966 года температура повышалась до +4.1, а 29 ноября 2012 года адвекция тепла привела к повышению фон температуры в Омолоне до +2.3 градуса. / meteonovosti.ru /
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