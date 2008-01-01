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Погода на Дальнем Востоке вновь испортится



ИА "Метеоновости" / 10:33 Вторник, 7 ноября



Очередной циклон приближается к акватории Охотского моря. Уже в ближайшие сутки ухудшение погоды ожидается в Приморье. В ночь на среду в Приморском крае пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.



В дальнейшем циклон продолжит свое развитие и смещение на север. В четверг центр циклона ожидается у южного побережья Камчатки, давление в его центре упадет ниже 995 мб. Ухудшение погоды на Камчатке начнется уже завтра. 8-9 ноября на юге Камчатского края сильный дождь, мокрый снег, ветер 15-20 м/с (8 ноября на побережье до 22 м/с). Непогода на Курильских островах будет выражена в основном в усилении ветра до 18-23 м/с.



Над северо-востоком Китая формируется волновой циклон, он смещается на восток, северо-восток, и по пути активизируется. На Амуре сильный снег ожидается в конце рабочей недели, 10 ноября в Приморье пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, ожидаются гололедные явления. / meteonovosti.ru /



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