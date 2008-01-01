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Новости погоды

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Ураганные ветры на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 09:54 Вторник, 7 ноября

  Мощный циклон стал причиной ненастной погоды на крайнем северо-востоке страны. Минувшей ночью центр этого атмосферного вихря располагался вблизи Певека, а давление в его центре упало ниже 985 мб. Значительные барические градиенты на периферии циклона стали причиной сильного ветра. В отдельных районах, в основном на побережье округа, ветры достигали практически ураганной силы - 31 м/с. С этим же атмосферным вихрем были связаны обильные осадки в Камчатском крае. На севере края в виде дождя и снега выпало до 16 мм осадков в эквиваленте жидкой воды.

Сегодня и в ближайшие двое суток влияние циклона в регионе сохранится. В Чукотском автономном округе погода по-прежнему ненастная: пройдет снег, местами покружит метель при ветре 18-23 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря ветры до 33 м/с, в районе Певека сегодня ветер будет разгоняться до 38 м/с. / meteonovosti.ru /
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