|
|
|
Новости погоды
Ураганные ветры на Чукотке
ИА "Метеоновости" / 09:54 Вторник, 7 ноября
Мощный циклон стал причиной ненастной погоды на крайнем северо-востоке страны. Минувшей ночью центр этого атмосферного вихря располагался вблизи Певека, а давление в его центре упало ниже 985 мб. Значительные барические градиенты на периферии циклона стали причиной сильного ветра. В отдельных районах, в основном на побережье округа, ветры достигали практически ураганной силы - 31 м/с. С этим же атмосферным вихрем были связаны обильные осадки в Камчатском крае. На севере края в виде дождя и снега выпало до 16 мм осадков в эквиваленте жидкой воды.
Сегодня и в ближайшие двое суток влияние циклона в регионе сохранится. В Чукотском автономном округе погода по-прежнему ненастная: пройдет снег, местами покружит метель при ветре 18-23 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря ветры до 33 м/с, в районе Певека сегодня ветер будет разгоняться до 38 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.