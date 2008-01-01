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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:32 Вторник, 7 ноября



Погода первых дней ноября продолжает радовать москвичей теплом. Среднесуточная температура воздуха в текущие дни превышает норму на 2 градуса. Но за весь ряд метеорологических наблюдений случалось, что дневная температура превышала десятиградусную отметку. Относительно недавно, в 2013 году, 7 ноября температура в городе повысилась до +13.2 градусов, что стало суточным рекордом. Следует отметить, что ноябрь 2013 года весь оказался экстремально теплым, средняя за месяц температура в нем более, чем на 5 градусов превысила норму, а суточные рекорды устанавливались не только 7 ноября, но и в другие дни.



Суровыми морозами отличился этот день в далеком 1888 году. Под утро воздух в столице остыл до температуры -17.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Наибольшее количество осадков в этот день в виде снега, 18 мм, выпало в прошлом, 2016 году. / meteonovosti.ru /



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