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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:43 Вторник, 7 ноября
Предстоящим днём влияние на формирование погодных условий в Московском регионе окажет влияние холодный атмосферный фронт, но его прохождение произойдёт на фоне повышенного атмосферного давления, в связи, с чем интенсивность осадков ожидается слабой.
По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 7 ноября ожидается облачная погода. Местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5..7 градусов, по области 3..8. Среднесуточная температура воздуха на 3-4 градуса окажется выше климатической нормы. Ветер юго-западного направления во второй половине дня с переходом на западный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется повышенным, 757 мм рт ст.
Такие условия могут оказывать негативное влияние на самочувствие людей, страдающих неустойчивым собственным артериальным давлением, сердечной и кислородной недостаточностью. Не лучшим образом себя будут чувствовать люди с больными бронхами и проблемными суставами. Еще одним неблагоприятным фактором для метеозависимых людей в этот день может стать неустойчивый геомагнитный фон.
Геомагнитный фон 7 ноября возмущенный. / meteonovosti.ru /
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