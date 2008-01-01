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Каким бывает ноябрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:26 Понедельник, 6 ноября



За многолетний ряд инструментальных наблюдений над московской погодой (с 1879 года) чаще всего завершающийся месяц осени был холодным (в 53 годах). Средняя месячная температура в них оказалась на 1 и более градусов ниже нормы, которая в ноябре составляет -1.2 градуса. Рекордно холодными остаются 1993 и 1998 годы: средняя месячная температура составила -8 градусов.



Гораздо реже ноябрь был теплым - всего в 39 годах. Самым теплым остается ноябрь 1996 года. Средняя месячная температура составила +3.9 градусов.



В 46 годах ноябрь не вышел за рамки климатической нормы (отклонение средней месячной температуры от многолетних значений в них колебалось от -1 до +1 градуса).



За последние 17 лет (с 2000 года) лишь в прошлом, 2016 году, температура в ноябре не дотянула до нормы 1.5 градуса. Во всех остальных годах она была либо в пределах нормальной, либо превышала ее на 1-4, а в 2013 году более, чем на 5 градусов. / meteonovosti.ru /



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