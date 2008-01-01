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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 6 ноября

  В полдень московское небо остается под плотным покровом слоисто кучевых облаков, но осадков по-прежнему нигде не наблюдается. Температура воздуха немного повысилась и в 12 часов составляла от +4.6 на юге столицы до +5.6 на северо-западе. Самая высокая температура традиционно в центре города: в районе Балчуга +6.4 градуса. Ветер южного и юго-западного направлений дует со средней скоростью 2-5 м/с. на северо-западе города порывы достигали 8 м/с, в районе Шереметьево 11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменилось, 755 мм рт ст, что выше нормы. / meteonovosti.ru /
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