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Рекорды планеты



ИА "Метеоновости" / 12:01 Понедельник, 6 ноября



На антарктической метеостанции "Восток" условия погоды - одни из тяжелейших на Земле. Район станции отличается очень низкими температурами в течение всего года. Здесь зарегистрирована самая низкая температура на планете из всех метеорологических станций: -89.2 градуса. Средняя температура ноября составляет -42.5 градусов, а абсолютный максимум месяца -24.3 градуса.



5 ноября температура воздуха на станции составила -30.1 и установила новый суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд со значением -33.1 остался в 1982 году. До абсолютного максимума месяца ей не хватило почти 6 градусов. / meteonovosti.ru /



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