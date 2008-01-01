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Контрасты якутской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:50 Понедельник, 6 ноября



Якутия по праву остается не только самой холодной Республикой России, но и самым холодным местом Северного полушария. Климатическим полюсом холода принято считать Оймякон, расположенный на востоке Республики, в приполярных широтах, однако, южнее Северного полярного круга. Именно в этих местах зарегистрированы самые низкие температуры России.



Но в текущем ноябре распределение температуры поменялось. На востоке Якутии отмечается погода гораздо теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 4-10 градусов. И минувшей ночью в районе Оймякона было всего 26 градуса мороза.



А самые низкие значения температуры отмечались в северных, центральных и южных районах Якутии, где среднесуточное их значение "отставало" от нормы на 4-6 градусов. В Верхоянске под утро 6 ноября термометры показали -40 градусов и это самая низкая температура России. / meteonovosti.ru /



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