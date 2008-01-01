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Аномальное тепло на сибирском полюсе холода



ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 6 ноября



В текущем ноябре на всей территории Сибири установилась не по сезону теплая погода. Так в воскресенье среднесуточная температура воздуха превышала норму на 4-8, а в северной половине Красноярского края на 8-12 градусов. Именно такие большие положительные аномалии отмечались в Эвенкии, занимающей второе место по холоду на территории России (после Якутии) и первое место на территории Сибири. В столице Эвенкии, Туре, средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет -26 градусов, а в прошедшие сутки она превысила ее более, чем на 12 градусов. В дневные часы ее значение не только в Эвенкии, но и в Туруханском районе, а также на западе Таймыра составляло от 3 до 5 мороза.



Аномальное тепло несут на север Сибири атлантические циклоны. Они смещаются по северным морям, встав прочным заслоном на пути арктического холода.



На предстоящей неделе морозы в Эвенкии усилятся, но температура воздуха так и не дотянет до нормы, ее значение ожидается выше ее на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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