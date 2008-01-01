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На крайнем востоке страны штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 11:13 Понедельник, 6 ноября



В Дальневосточном округе России погода вновь оказалась во власти циклонов. Самый активный из них в воскресенье кружил над Охотским морем. В сферу его влияния оказалась втянута вся территория, примыкающая к акватории моря. Сильные осадки прошли в Камчатском крае, выпало до 22 мм, на юге порывы ветра достигали 23 м/с. Аналогичное количество осадков отмечалось на побережье Магаданской области и здесь ветер разгонялся до 24 м/с. Усиление ветра до 27 м/с отмечалось на побережье Чукотского автономного округа.



Сегодня циклон сохранит свое влияние на погоду восточных и северо-восточных районов Дальнего Востока. Во вторник, смещаясь на север, он переберется на материковую часть. Самая неблагоприятная погода ожидается в Чукотском автономном округе и в восточных районах Якутии. На Чукотке, при температуре близкой к нулю, ожидается мокрый снег и усиление ветра до 25 м/с, на побережье морей порывы 28-33 м/с, в районе Певека до 38 м/с с низовой метелью. На востоке Якутии - умеренный и сильный снег, усиление ветра до 17-20 м/с, метель. / meteonovosti.ru /



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