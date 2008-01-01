Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
6 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На крайнем востоке страны штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 11:13 Понедельник, 6 ноября

  В Дальневосточном округе России погода вновь оказалась во власти циклонов. Самый активный из них в воскресенье кружил над Охотским морем. В сферу его влияния оказалась втянута вся территория, примыкающая к акватории моря. Сильные осадки прошли в Камчатском крае, выпало до 22 мм, на юге порывы ветра достигали 23 м/с. Аналогичное количество осадков отмечалось на побережье Магаданской области и здесь ветер разгонялся до 24 м/с. Усиление ветра до 27 м/с отмечалось на побережье Чукотского автономного округа.

Сегодня циклон сохранит свое влияние на погоду восточных и северо-восточных районов Дальнего Востока. Во вторник, смещаясь на север, он переберется на материковую часть. Самая неблагоприятная погода ожидается в Чукотском автономном округе и в восточных районах Якутии. На Чукотке, при температуре близкой к нулю, ожидается мокрый снег и усиление ветра до 25 м/с, на побережье морей порывы 28-33 м/с, в районе Певека до 38 м/с с низовой метелью. На востоке Якутии - умеренный и сильный снег, усиление ветра до 17-20 м/с, метель. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+5
Пн.
6 ноя.
+5
Вт.
7 ноя.
+5
Ср.
8 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -35
Кюсюр

некомфортное место: Даниловка
комфортное место: Пуэбла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100