|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 6 ноября
В Москве небо закрыли плотные слоисто кучевые облака, но осадков нигде не наблюдается, а температура воздуха за последний час повсеместно была положительная. Она колебалась от +2.6 градусов на метеостанции Михайловское, расположенной в Троицком административном округе Москвы до +5.3 градусов в центре города, в районе Балчуга. Ветер южного и юго-восточного направлений дует со средней скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт ст, что выше нормы. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.