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ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 6 ноября



В Москве небо закрыли плотные слоисто кучевые облака, но осадков нигде не наблюдается, а температура воздуха за последний час повсеместно была положительная. Она колебалась от +2.6 градусов на метеостанции Михайловское, расположенной в Троицком административном округе Москвы до +5.3 градусов в центре города, в районе Балчуга. Ветер южного и юго-восточного направлений дует со средней скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт ст, что выше нормы. / meteonovosti.ru /



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