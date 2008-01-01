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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 6 ноября

  В Москве небо закрыли плотные слоисто кучевые облака, но осадков нигде не наблюдается, а температура воздуха за последний час повсеместно была положительная. Она колебалась от +2.6 градусов на метеостанции Михайловское, расположенной в Троицком административном округе Москвы до +5.3 градусов в центре города, в районе Балчуга. Ветер южного и юго-восточного направлений дует со средней скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт ст, что выше нормы. / meteonovosti.ru /
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