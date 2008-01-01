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Новости погоды

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Непогода задержится на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 09:59 Понедельник, 6 ноября

  Атмосферный фронт с волнами, который нагрянул на юг Западной Сибири, обусловил сырую и ветреную погоду. В большинстве областей за 12 часов выпало осадков до 18 мм, в отдельных пунктах Новосибирской области наблюдался гололед диаметром до 1 мм, отложение мокрого снега диаметром до 10 мм.

Усиливался ветер, его порывы достигали штормовой силы, 25-29 м/с, что и стало причиной нарушения электроснабжения в 32 населенных пунктах и 11 муниципальных образованиях Кемеровской области. Повалены деревья, сорван шифер с крыш, выбиты стекла в домах, повреждены теплицы. В с.Целинное Алтайского края повалены три опоры ЛЭП, что спровоцировало отключение электроэнергии.

В начале новой недели в юго-восточных областях Западной Сибири сохранится влияние атмосферного фронта, который и продолжит обеспечивать осадками разной интенсивности и продолжительности, на юге местами они могут быть сильные, гололед, на дорогах гололедица, при прояснениях сформируются туманы, порывы ветра могут достигать 11-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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