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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:54 Понедельник, 6 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 2..7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм.рт.ст., влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе сохранится теплая погода без существенных колебаний метеоэлементов. Немного подрастет атмосферное давление, фон его будет повышенным. Такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций у большинства людей и будет располагать к прогулкам на свежем воздухе, даже, несмотря на то, что слабые осадки местами все же не исключены. Однако метеозависимые люди с хроническими сердечно-сосудистыми патологиями могут почувствовать недомогание из-за повышенного атмосферного давления. У этой группы лиц возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления.



Геомагнитный фон 6 ноября спокойный. / meteonovosti.ru /



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