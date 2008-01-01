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Новости погоды

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Самые холодные и теплые точки России

ИА "Метеоновости" / 14:38 Воскресенье, 5 ноября

  Минувший день на большей части России выдался теплый, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения. Но есть регион, где средняя за сутки температура оказалась ниже климатической нормы на 4-8, а местами и на 12 градусов. Этот регион - Якутия.

Холодный сегодня выдался день в Батагае, где мороз усиливался до -38.2 градуса, в Усть-Чаркы до -37.6, в Верхоянске до -37.2 градусов.

Самое тепло место в России на черноморском побережье Краснодарского края, где среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-4 градуса. В Туапсе воздух прогрелся до +17.9, в Адлере до +17.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+39
Каес		 -39
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ахмадабад

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