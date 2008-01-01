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На юге Западной Сибири осадки и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 13:20 Воскресенье, 5 ноября



Минувший день в юго-восточных областях Западной Сибири побаловал жителей неожиданным теплом, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов, в ряде населенных пунктов были зафиксированы рекордно высокие значения.



Но для каждой бочки меда найдется своя ложка дегтя. Атмосферный фронт с волнами далекого североатлантического циклона внес свои коррективы. В большинстве областей юго-востока Западной Сибири отмечались осадки в виде дождя и мокрого снега, за 12 часов выпало 12-18 мм, ветер усиливался в порывах 15-20 м/с, а местами он достигал штормовой силы, 25-29 м/с. В Чанах (Новосибирская область) наблюдалось отложение мокрого снега диаметром до 10 мм; в Убинском (Новосибирская область) гололед диаметром до 1 мм.



В начале новой недели в юго-восточных областях западной Сибири сохранится влияние атмосферного фронта, который и продолжит обеспечивать небольшими, местами умеренными осадками, на юге в отдельных районах они могут быть сильные, местами гололед, на дорогах гололедица, при прояснениях сформируются туманы, порывы ветра могут достигать 11-18 м/с. Преобладающая температура днем приблизится к 0 градусов, лишь на юге местами до +6. / meteonovosti.ru /



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