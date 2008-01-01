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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 5 ноября

  День перевалил за полдень, а небо по-прежнему затянуто облаками, из которых в районе МГУ идут довольно интенсивные осадки. В теплом и влажном воздухе сформировались дымки, которые сохраняются в районе Тушино и наблюдаются на ВДНХ. На главной метеостанции Москвы - ВДНХ столбик термометра поднялся до отметки +4.4 градуса, в районе МГУ и Немчиновки только +3.7, в Тушино +4, а на Балчуге температура повысилась до +4.7 градуса. Ветер южный, юго-западный в районе ТСХА и МГУ до 7 м/с. Атмосферное давление существенно не изменилось и остается повышенное, 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 85%. / meteonovosti.ru /
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