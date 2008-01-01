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На юге Сибири опять аномально тепло



ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 5 ноября



Над южными районами Сибири раскинулся погожий антициклон. С юго-западными ветрами сюда продолжает поступать очень теплый воздух из Восточного Казахстана. Накануне среднесуточная температура воздуха уже второй день подряд превышала многолетние значения на 6-8, на юге Красноярского края более, чем на 10 градусов.



И в очередной раз были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой.



В Новосибирске опять рекордно тепло, воздух разогрелся до +10.5 градусов, что выше прежнего на 1.3 градуса, наблюдавшегося в 1994 году. Не отстает и Кемерово, где температура повысилась до 13,3 градуса, а до этого самой высоким значением для 4 ноября было +13.1 за 1955 г. В Барнауле - краевом центре Алтайского края, второй день подряд аномально тепло, +13.7, прежний максимум составлял +11.2 в 1983 году. В Чемале (Республика Алтай) столбик термометра добрался до отметки +21.2, что выше прежнего на 4.2 градуса за 1983 год. К известным рекордсменам подтянулись Новокузнецк, где 4 ноября температура повысилась до +17.4, против 1983 года со значением +9.6; Томск +8.1 против 1955 года с температурой в +8 градусов.



Рекордное тепло распространилось на восток, захватив Красноярский край. 4 ноября в Богучанах было зафиксировано +8.8, что выше прежнего рекорда на 2.4 градуса за 1931 год, в Ванаваре +3.5, против 2010 года с температурой +1.9 градуса.



/ meteonovosti.ru /



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