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В Иркутскую область заглянуло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 12:18 Воскресенье, 5 ноября



В минувшую субботу Иркутская область находилась в теплом секторе циклона. Сколько-нибудь значительных осадков не было, но ветер усиливался в порывах до 18-20 м/с, а местами и до 24 м/с. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 6-8 градусов. В результате в Нижнеудинске был установлен новый рекорд температуры для 4 ноября +13.8, что выше прежнего на градус и наблюдавшегося в 1994 году.



Но уже сегодня погода в Иркутской области начала меняться: с запада усилился натиск казахстанского антициклона. В начале новой недели свою лепту внесет атмосферный фронт, который местами и отметится небольшим мокрым снегом и снегом, температура днем понизится до 0..+5 градусов, а это значит, что на рекордное тепло рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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