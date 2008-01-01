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Камчатка остается в зоне ненастной погоды



ИА "Метеоновости" / 12:07 Воскресенье, 5 ноября



Накануне на Камчатку вышел обширный и активный циклон , который обрушился сильными и очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега. В большинстве районов выпало от 35 до 50 мм, в Петропавловске-Камчатском 69 мм. Основной удар циклона достался югу края, на Водопадной выпало 106 мм. Выпадение осадков сопровождалось ураганным ветром до 35 м/с. Еще сегодня на юге Камчатского края будут продолжаться осадки в виде дождя и снега, на побережье сильный ветер 15-20 м/с.



В начале новой недели, с отходом циклона на севере, на юге края осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они пройдут лишь местами, ветер стихнет. По мере приближения циклона, на севере Камчатского края начнутся небольшие осадки, вечером они усилятся, а в Олюторском районе они ожидаются сильные, ветер окрепнет в порывах до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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