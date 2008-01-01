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Новости погоды

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На Чукотку надвигаются ураганные ветры

ИА "Метеоновости" / 11:04 Воскресенье, 5 ноября

  Минувшая суббота на Чукотке выдалась довольно спокойной: осадков не было, наблюдались довольно густые туманы, при которых видимость ухудшалась до 500 м. Но первый звонок об изменении погоды, уже прозвучал: в районе Певека были зафиксированы порывы штормового ветра, близкого к ураганному, до 30 м/с. Причиной тому приближающийся волновой циклон, чей центр располагался над акваторией Охотского моря.

В начале новой недели циклон совершит марш-бросок и выйдет на арктическое побережье Чукотки. На большей части округа будет лепить мокрый снег, местами дожди со снегом. При резких перепадах атмосферного давления (15-20 единиц), ветер окрепнет до 13-18 м/с, на побережье Берингова моря до штормового, 23-28 м/с. Основной удар циклона придется на побережье Восточно-Сибирского моря, где ожидается штормовой ветер 20-25 м/с с порывами до ураганного, 30-35 м/с.

Штормовые, местами ураганные ветры сохранятся на Чукотке до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /
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