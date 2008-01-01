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Воскресенье
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:02 Воскресенье, 5 ноября

  Первая пятидневка ноября в этом году выдалась прохладной: до нормы не хватает 2-3 градусов. Пока еще средняя суточная температура в Москве должна оставаться положительной. И лишь 11 ноября она переходит через ноль в сторону отрицательных значений. Сегодня, 5 ноября, ее среднесуточное значение ожидается на 2-3 градуса выше ноля, что при сравнении с климатом возвращает нас в конец октября.

Но случались годы, в которых положительные температурные аномалии достигали больших величин и в дневные часы приближались к отметке в +10 градусов. Так, 5 ноября 1922 года ее максимальное значение составило +10,3 градуса, и этот рекорд для данного ноябрьского дня держится и по сию пору.

А бывали ночи с морозами под стать зимним, температура понижалась до -15 градусов и ниже. Так, в далеком 1882 году столбик термометра 5 ноября опустился до отметки в -20 градусов, что стало суточным рекордом и с тех пор подобных морозов в эти сутки ни разу не повторялось.

Сильными осадками отметился этот день в 1969 году. На московскую землю вылилось 14 мм осадков при месячной норме 58. Средняя высота снега в столице в первой пятидневке ноября составляет 3-5 см. То есть в большинстве лет уже бывает снег на московских улицах. Хотя постоянный снежный покров устанавливается, как правило, в 20-тых числах ноября. Сейчас погода, благодаря "балканскому антициклону" взяла курс на некоторое потепление. По-крайней, мере, сегодня, 5 ноября, максимальная температура в столице поднимется до +5 градусов. / meteonovosti.ru /
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