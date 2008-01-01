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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 5 ноября

  Утро воскресного дня встретило москвичей пасмурной погодой с моросящими дождями, в районе МГУ дожди более интенсивные, в Тушино наблюдается дымка. В 9 часов утра на большинстве метеостанций Москвы температура колебалась от +2 в Немчиновке до +2.3 градуса в Тушино. На главной метеостанции столицы ВДНХ и в районе ТСХА столбик термометра добрался до отметки +2.8 градуса, в центре, на Балчуге +3.3. Ветер южный, юго-западный, в районе МГУ близкий к умеренному, 4-9 м/с. Атмосферное давление повышенное, 752 мм ртутного столба, что немного, на 3 единицы, выше нормального, относительная влажность воздуха 90%. / meteonovosti.ru /
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