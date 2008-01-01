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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:30 Воскресенье, 5 ноября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 1..6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм.рт.ст., влажность воздуха около 60%.
В субботу при незначительных колебаниях основных метеопараметров, погода в Москве и Подмосковье будет благоприятна для большинства людей. Относительно теплая погода для начала ноября располагает к прогулкам на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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