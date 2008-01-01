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В районе Анапы-Туапсе вновь усиливается ветер



ИА "Метеоновости" / 14:10 Суббота, 4 ноября



Влияние северного антициклона на черноморское побережье Северного Кавказа и прохождение по Черному морю циклона, как правило, является причиной усиления ветра. В ближайшие сутки, 5 ноября складывается такая же ситуация. 5 ноября на Черноморском побережье, в районе Анапы-Туапсе ветер восточной четверти будет усиливаться до 17 м/с. А 6 и 7 ноября станет ветрено в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области, тоже местами порывы 13-18 м/с. Бывает, что при сильном затоке холодного воздуха и при прохождении по Черноморскому побережью атмосферного фронта ветер достигает ураганной силы, 35 м/с, что является опасным явлением. Но на этот раз сила ветра будет не столь велика. Этому будет способствовать, скорее всего, лишь перепад атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



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