Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В районе Анапы-Туапсе вновь усиливается ветер

ИА "Метеоновости" / 14:10 Суббота, 4 ноября

  Влияние северного антициклона на черноморское побережье Северного Кавказа и прохождение по Черному морю циклона, как правило, является причиной усиления ветра. В ближайшие сутки, 5 ноября складывается такая же ситуация. 5 ноября на Черноморском побережье, в районе Анапы-Туапсе ветер восточной четверти будет усиливаться до 17 м/с. А 6 и 7 ноября станет ветрено в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области, тоже местами порывы 13-18 м/с. Бывает, что при сильном затоке холодного воздуха и при прохождении по Черноморскому побережью атмосферного фронта ветер достигает ураганной силы, 35 м/с, что является опасным явлением. Но на этот раз сила ветра будет не столь велика. Этому будет способствовать, скорее всего, лишь перепад атмосферного давления. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Вс.
5 ноя.
+4
Пн.
6 ноя.
+5
Вт.
7 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Мекка		 -35
Екючю

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Джелам

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100