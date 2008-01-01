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Новости погоды

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В Крыму дождей мало

ИА "Метеоновости" / 13:57 Суббота, 4 ноября

  В воскресенье, 5 ноября область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую и теплую погоду. Температура воздуха ночью +1,+6o, на побережье до +10o; днем +13,+18o, в горах +5,+10o. В понедельник, 6 ноября на Крым начнет оказывать влияние область пониженного давления с юга, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днём станет прохладнее на 3-5 градуса. Со вторника и до конца рабочей недели (7-12 ноября) преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +3,+8o, днем +10,+15o. / meteonovosti.ru /
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местное
0
Вс.
5 ноя.
+4
Пн.
6 ноя.
+5
Вт.
7 ноя.
+6
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Мекка		 -35
Екючю

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Джелам

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