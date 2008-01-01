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Новости погоды

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На севере Европейской территории ветреная погода с метелью

ИА "Метеоновости" / 13:06 Суббота, 4 ноября

  Циклон, который перемещается вдоль арктического побережья Европейской территории России, вызвал усиление ветра в Мурманской области. Там в предпраздничный день, 3 ноября отмечены порывы до 24 м/с. В дальнейшем путь циклона лежит на восток, к Ямалу. Прилегающие к побережью территории в субботу и в воскресенье испытывать его влияние.

4-5 ноября в Ненецком автономном округе ожидается ветер на побережье 17-22 м/с. При этом будут идти осадки в виде дождь, мокрого снега, переходящего в снег, местами ожидается гололед и метель. В Архангельской области тоже возможен слабый гололед и ветер с порывами до 15 м/с. Днем 5 ноября на северо-востоке Коми, куда прибудет циклон, осадки усилятся, будет дуть ветер с порывами 13-18 м/с, разыграется метель. / meteonovosti.ru /
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