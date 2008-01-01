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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 4 ноября



В полдень температура в Москве существенно не изменилась. На станции ВДНХ термометр так и показывал +0,3 градусов. Около этого было и в других районах города. Только в центре на несколько десятых градуса температура повысилась до +0,8. В пределах Новой Москвы температура оставалась слабо отрицательной, в районе Внуково -0,4 градуса. При облачной погоде на Воробьевых горах прошел слабый снежок. Ветер был западный и северо-западный, 1-5 м/с. Относительная влажность чуть повысилась, в среднем составляла 85%. Атмосферное давление тоже немного подросло и составило 749 мм рт. ст., что в пределах ноябрьской нормы. / meteonovosti.ru /



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