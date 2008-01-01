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Холодная погода в Приморском крае сменится потепление



ИА "Метеоновости" / 12:30 Суббота, 4 ноября



Вчера, 3 ноября, на Приморский край распространился гребень азиатского антициклона, центр которого смещался из Забайкалья в юго-восточном направлении на территорию Китая. Днём основной фон максимальных температур составил 0,+5 градусов, Во Владивостоке максимальная температура воздуха не поднялась выше +10 градусов. В субботу, 4 ноября Приморье останется под влиянием гребня антициклона. Осадков не ожидается. Сохранится северо-западный ветер, будет прохладно. Фон дневных температур не превысит 0,+9 градусов. В воскресенье центр антициклона сместится на Жёлтое море, ветер сменит направление на юго-западное. Ночь по-прежнему будет морозной, лишь на южном побережье потеплеет на 1-3 градуса. В дневные часы прогрев воздуха увеличится на 6-10 градусов. В понедельник, 6 ноября, в ночные часы температурный фон на большей территории края существенно не изменится. Днём воздух прогреется до +13,+18, на севере до +7,+12 градусов. Во Владивостоке в выходные дни сохранится погода без осадков. И уже в воскресенье, 5 ноября потеплеет: ночью на 3-4 градуса, днём на 6-7 градусов, по сравнению с предыдущими сутками. В понедельник, 6 ноября повышение температурного фона продолжится: ночью +4,+6 градусов, днём +12,+14 градусов. / meteonovosti.ru /



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