

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки достались Сахалину



ИА "Метеоновости" / 12:18 Суббота, 4 ноября



В предпраздничный день сильные осадки достались северу Сахалина. Там днем выпало до 18 мм осадков в виде снега и мокрого снега. Были небольшие и умеренные осадки на юге острова, В Южно-Сахалинске выпало до 4 мм. Причина осадков - прохождение холодного атмосферного фронта в тылу циклона с центром над Охотским морем. Влияние этого же фронта сохраняется сегодня и завтра, 4 и 5 ноября.



В субботу, 4 ноября на Сахалине в северных и центральных районах временами небольшой снег, ветер 11-16 м/с, днем -1..-6, в южных районах острова местами небольшой снег, на побережье усиление ветра до 15 м/с, днем 0,+5. В воскресенье фон температуры существенно не изменится, на юге осадки прекратятся, а в северных и центральных районах еще возможен небольшой снег, местами на побережье порывы ветра до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



