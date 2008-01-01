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На юго-востоке Казахстана температурный рекорд



ИА "Метеоновости" / 11:58 Суббота, 4 ноября



На юго-востоке Казахстана 3 ноября температура повышалась +18,+24 градусов. В г. Семей превышен абсолютный максимум температуры, который держался с 1941 года. Было 21 градус, тогда как предыдущий рекорд составлял всего 16,1 градуса. Причиной теплой погоды стал антициклон, воздух, стало быть, при прояснениях прогревался. Да и воздушная масса приходила не с севера, а из континентальных, пока еще не слишком холодных районов Азии. В ближайшие сутки температура немного понизится из-за осадков, тумана и порывистого ветра. Днем ожидается +13,+18 градусов, местами температура не будет превышать +10 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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