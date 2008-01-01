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Всплеск тепла на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 4 ноября



На юге Сибири из-за теплого воздуха с Восточного Казахстана в предпраздничный день, 3 ноября отмечались рекорды максимальной температуры. Так в Новосибирске было 11,7 градуса, прежний рекорд тепла 9,1 градуса принадлежал 1994 году. В Кемерово температура повысилась до 13,8 градуса, а до этого самой высокой температурой считалось значение 11,1 градуса за 2010 год. Еще теплее была в Алтайском крае и Республике Алтай. В Барнауле потеплело до 16,6 градуса, прежний максимум 1978 года превышен на 2,5 градуса. В Чемале, прямо лето! Максимальный термометр показал 23,2 градуса, предыдущий рекорд дня 18,0 градуса наблюдался в 1978 году.



Сегодня по мере наступления атмосферных фронтов в этой части Сибири существенные коррективы в погоде. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай небольшие, пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ожидаются гололедные явления, возможно установится временный снежный покров, местами порывы ветра 18-23 м/с, с усилением до 25-30 м/с, на дорогах гололедица, температура резко понизится, днем около 0, на Алтае до +7. / meteonovosti.ru /



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