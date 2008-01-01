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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 4 ноября



В 10 часов утра температура в Москве преодолела нулевую отметку. На станции ВДНХ термометр показывал +0,3 градусов. Около этого было и в других районах города. В пределах Новой Москвы температура оставалась слабо отрицательной, повысившись по сравнению с ранним утром лишь на пару десятых градуса. При облачной погоде осадков никаких не отмечалось. Ветер был западный и северо-западный, 1-5 м/с. Относительная влажность в норме для осеннего утра, около 80%. Атмосферное давление пришло в норму и составило 748 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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