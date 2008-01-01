Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 4 ноября

  В 10 часов утра температура в Москве преодолела нулевую отметку. На станции ВДНХ термометр показывал +0,3 градусов. Около этого было и в других районах города. В пределах Новой Москвы температура оставалась слабо отрицательной, повысившись по сравнению с ранним утром лишь на пару десятых градуса. При облачной погоде осадков никаких не отмечалось. Ветер был западный и северо-западный, 1-5 м/с. Относительная влажность в норме для осеннего утра, около 80%. Атмосферное давление пришло в норму и составило 748 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Вс.
5 ноя.
+4
Пн.
6 ноя.
+5
Вт.
7 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Мекка		 -35
Екючю

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Джелам

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100