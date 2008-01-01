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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 4 ноября



В первой декаде ноября норма температуры в Москве остается положительной. И лишь 11 ноября она переходит через ноль в сторону отрицательных значений. Сегодня ее среднесуточное значение ожидается около нуля, что ниже обычных значений на градус.



Но случались годы, в которых отрицательные температурные аномалии достигали больших величин и ночные морозы были под стать зимним, температура понижалась до -15 градусов и ниже. Так, в далеком 1882 году столбик термометра 4 ноября достиг отметку в -16 градуса, что стало суточным рекордом и с тех пор подобных морозов в эти сутки ни разу не повторялось.



Но бывали дни, когда в первой декаде ноября дневная температура превышала 10-градусную отметку. 4 ноября 1938 года ее максимальное значение составило 11.9 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.



Сильными осадками отметился этот день в 1952 году. На московскую землю выпало 19.4 мм осадков в виде снега. / meteonovosti.ru /



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