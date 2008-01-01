Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 4 ноября

  В первой декаде ноября норма температуры в Москве остается положительной. И лишь 11 ноября она переходит через ноль в сторону отрицательных значений. Сегодня ее среднесуточное значение ожидается около нуля, что ниже обычных значений на градус.

Но случались годы, в которых отрицательные температурные аномалии достигали больших величин и ночные морозы были под стать зимним, температура понижалась до -15 градусов и ниже. Так, в далеком 1882 году столбик термометра 4 ноября достиг отметку в -16 градуса, что стало суточным рекордом и с тех пор подобных морозов в эти сутки ни разу не повторялось.

Но бывали дни, когда в первой декаде ноября дневная температура превышала 10-градусную отметку. 4 ноября 1938 года ее максимальное значение составило 11.9 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.

Сильными осадками отметился этот день в 1952 году. На московскую землю выпало 19.4 мм осадков в виде снега. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Вс.
5 ноя.
+4
Пн.
6 ноя.
+5
Вт.
7 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Мекка		 -35
Екючю

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Джелам

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100