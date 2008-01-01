

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:58 Суббота, 4 ноября



Предстоящим днем погода в столичном регионе ожидается неустойчивой. По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 4 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами не исключены небольшие осадки. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит 2..4 градуса, по области 0..+5. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 750 мм.рт.ст., влажность воздуха около 60%.



В субботу в Москве и Подмосковье погода станет более комфортной, и основные метеопараметры окажутся близкими к характерным для текущего сезона значениям. Основным неблагоприятным фактором, который может спровоцировать метеопатические реакции у людей, реагирующих на изменение погоды, будет интенсивный рост атмосферного давления. Недомогание могут почувствовать лица, склонные к сосудистым реакциям, страдающие гипертонией и нестабильным собственным давлением, вегето-сосудистой дистонией, ишемией, перенесшие сосудистые катастрофы. У этой категории людей возможны скачки артериального давления, головные боли и мигрени, нарушения сердечного ритма.



Изменчивость погоды и короткий световой день могут негативно сказаться на психо-эмоциональное состояние людей с расстройствами нервной системы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



