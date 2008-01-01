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Средняя Азия опять с температурными рекордами



ИА "Метеоновости" / 13:30 Пятница, 3 ноября



С начала ноября в страны Средней Азии с южными ветрами начал поступать очень теплый воздух южных широт. Температура в дневные часы достигала тридцатиградусную отметку, что нечасто отмечается в ноябре, а температурные аномалии превысили 10 градусов.



Не стал исключением и день 3 ноября. На востоке среднеазиатских Республик температура воздуха превысила норму на 10-12 градусов. В большинстве городов вновь установлены суточные рекорды. Городами-рекордсменами стали Алматы со значением +25.3 (предыдущий рекорд +23.8 остался в 2016 году), Бишкек со значением +29.8 (предыдущий рекорд +28.5 также остался в 2016 году), В Ташкенте и Фергане температура повышалась до +31.6 и +31.5 градусов соответственно, оставив позади предыдущие рекорды 2016 года. И это не полный список городов-рекордсменов.



Теплый воздух проник и в южные области Казахстана. Днем здесь температура повышалась до +27,+30 градусов, а в районе озера Балхаш местами до +36. В то де время на западе Казахстана было холоднее обычного. В Гурьевской области днем температура едва дотягивала до +5 градусов. / meteonovosti.ru /



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