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Новости погоды

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Рекордные дожди на западе России

ИА "Метеоновости" / 12:58 Пятница, 3 ноября

  В большинстве районов России в прошедшие сутки, несмотря преобладание циклонической деятельности, сильных осадков не отмечалось. И лишь в Вологодской области, Калмыкии и на крайнем востоке страны (в Камчатском крае и на Курилах) прошли сильные осадки. В этих районах их суммарное количество за сутки не стало рекордным. Отличилась лишь самая западная область России, Калининградская. Сильный дождь добавил в месячную копилку осадков сразу 26 мм, установив новый суточный рекорд (предыдущий отмечался в 1981 году, когда в Калининграде суточное количество осадков составило 15.4 мм).

В ближайшие выходные дни в области усилится влияние антициклона, что определит теплую и сухую погоду. Осадков не ожидается, а дневная температура повысится до +7,+11 градусов. / meteonovosti.ru /
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