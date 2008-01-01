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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 3 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +1..+2 градуса, Южном 0 градусов, Юго-западном 0..+2 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..+1 градус. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+2
Пт.
3 ноя.
+2
Сб.
4 ноя.
+5
Вс.
5 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Навабшах		 -34
Жиганск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Лахор

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