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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 3 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2 градуса, Северном +1..+2 градуса, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном +1..+2 градуса, Юго-восточном +1..+2 градуса, Южном 0 градусов, Юго-западном 0..+2 градуса, Западном +1..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..+1 градус. / meteonovosti.ru /



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