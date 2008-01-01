|
|
|
Новости погоды
На крайнем северо-западе России холодная погода
ИА "Метеоновости" / 12:16 Пятница, 3 ноября
В прошедшие сутки на крайнем северо-западе европейской территории России сохранялась холодная погода. Ее определял небольшой по площади антициклон, сформировавшийся над Балтийским морем. С северными ветрами поступал очень холодный воздух, в результате чего температура воздуха оказалась на 4-6 градусов ниже нормы.
При этом не обошлось без суточных рекордов. В пограничном городе Выборг под утро температура понизилась до -9 градусов, установив новый рекорд минимальной температуры, оставив позади предыдущий рекорд в -8.8 градусов, удерживающийся с 1980 года.
В предстоящие дни в северо-западных областях потеплеет. Погоду будет определять теплый сектор, перемещающегося по арктическим морям циклона. Среднесуточная температура уже будет на 4 градуса выше нормы и рекордных значений она не достигнет. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.