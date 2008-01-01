Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
3 ноября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На крайнем северо-западе России холодная погода

ИА "Метеоновости" / 12:16 Пятница, 3 ноября

  В прошедшие сутки на крайнем северо-западе европейской территории России сохранялась холодная погода. Ее определял небольшой по площади антициклон, сформировавшийся над Балтийским морем. С северными ветрами поступал очень холодный воздух, в результате чего температура воздуха оказалась на 4-6 градусов ниже нормы.

При этом не обошлось без суточных рекордов. В пограничном городе Выборг под утро температура понизилась до -9 градусов, установив новый рекорд минимальной температуры, оставив позади предыдущий рекорд в -8.8 градусов, удерживающийся с 1980 года.

В предстоящие дни в северо-западных областях потеплеет. Погоду будет определять теплый сектор, перемещающегося по арктическим морям циклона. Среднесуточная температура уже будет на 4 градуса выше нормы и рекордных значений она не достигнет. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Пт.
3 ноя.
+2
Сб.
4 ноя.
+5
Вс.
5 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Навабшах		 -34
Жиганск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Лахор

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100