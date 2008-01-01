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На крайнем северо-западе России холодная погода



ИА "Метеоновости" / 12:16 Пятница, 3 ноября



В прошедшие сутки на крайнем северо-западе европейской территории России сохранялась холодная погода. Ее определял небольшой по площади антициклон, сформировавшийся над Балтийским морем. С северными ветрами поступал очень холодный воздух, в результате чего температура воздуха оказалась на 4-6 градусов ниже нормы.



При этом не обошлось без суточных рекордов. В пограничном городе Выборг под утро температура понизилась до -9 градусов, установив новый рекорд минимальной температуры, оставив позади предыдущий рекорд в -8.8 градусов, удерживающийся с 1980 года.



В предстоящие дни в северо-западных областях потеплеет. Погоду будет определять теплый сектор, перемещающегося по арктическим морям циклона. Среднесуточная температура уже будет на 4 градуса выше нормы и рекордных значений она не достигнет. / meteonovosti.ru /



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