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Погода для любителей путешествий



ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 3 ноября



погода.



Следует отметить, что на всей территории Европейской России она ожидается теплее обычной для этой поры. Дискомфорт в погоду могут внести осадки, но сильными они нигде не ожидаются, а в отдельных районах и вовсе обойдется без них.



На европейской территории ненастная погода ожидается в северо-западных районах, где ее будет определять атлантический циклон, путешествующий по арктическим морям. В Карелии пройдут небольшие осадки при дневной температуре от -1 до +4 градусов. Немного теплее в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, днем от 0 до +5, погода пасмурная и осадки в виде мороси и небольшого дождя. В Санкт-Петербурге небольшой дождь пройдет в конце дня 4 ноября, 5 и 6 ноября местами слабая морось и днем 3..5 тепла.



В центральных областях России атмосферное давление продолжит расти. 4 ноября оно приблизится к норме, а в воскресенье и понедельник даже превысит ее на 3-6 единиц. Здесь усилится влияние антициклона. Он приближается с юго-запада, а потому именно в западных и юго-западных областях его влияние будет более заметным. Здесь осадков не ожидается, а дневная температура повысится до +4..+7 градусов. В восточной половине еще скажется влияние уходящего на восток циклона и есть вероятность небольшого снега. Из-за облачности дневная температура немного ниже, от 0 до +3 градусов.



Очень хорошая погода в праздничные дни ожидается в самой западной области России - Калининградской: малооблачно, без осадков и от 7 до 11 тепла.



А вот в Среднем Поволжье погоду испортит циклон, который за сутки преодолеет расстояние от Минска до Самары. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, но температура воздуха и здесь выше многолетних значений: днем в Казани от -1 до +4, в Пензе, Ульяновске и Самаре от +2 до +7, в Саратове до +11 градусов. / meteonovosti.ru /



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