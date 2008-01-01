Новости погоды
Контрасты якутской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:03 Пятница, 3 ноября
Якутия по праву остается не только самой холодной Республикой России, но и самым холодным местом Северного полушария. Климатическим полюсом холода принято считать Оймякон, расположенный на востоке Республики, в приполярных широтах, однако, южнее Северного полярного круга. Именно в этих местах зарегистрированы самые низкие температуры России.
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Но в текущем ноябре распределение температуры поменялось. На востоке Якутии отмечается погода гораздо теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов. И минувшей ночью в районе Оймякона было всего 22 градуса мороза.
А самые низкие значения температуры отмечались на северо-западе Якутии, где среднесуточное их значение "отставало" от нормы на 6-8 градусов. Это самые большие по величине аномалии температуры, наблюдавшиеся на территории России. В поселке Джарджан, расположенном на одноименной реке Якутии, под утро 3 ноября морозы окрепли до -38 градусов. Это самая низкая температура России. / meteonovosti.ru /