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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:19 Пятница, 3 ноября



Последний месяц осени в столичном регионе начался с прохладной погоды. Среднесуточная температура воздуха в первые дни ноября оказалась на 2 градуса ниже многолетних значений, а под утро отмечались небольшие морозы.



Но случались годы, в которых ночные морозы были под стать зимним, температура понижалась до -15 градусов и ниже. А в далеком 1914 году столбик термометра 3 ноября достиг отметку в -22.4 градуса, что стало суточным рекордом и с тех пор подобных морозов в эти сутки ни разу не повторялось.



Но бывали дни, когда в первой декаде ноября дневная температура превышала 10-градусную отметку. 3 ноября 1938 года ее максимальное значение составило 12.5 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.



Сильными осадками отметился этот день в 1934 году. На московскую землю выпало 18.1 мм осадков в виде снега. / meteonovosti.ru /



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