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На юге Дальнего Востока осадки и усиление ветра



ИА "Метеоновости" / 09:10 Пятница, 3 ноября



На юг Дальнего Востока антициклон принес на несколько дней неплохую в целом погоду. 1 ноября только на западе Амурской области и на юге Приморья местами прошли небольшие осадки, температура была на градус выше климатической нормы, а во Владивостоке теплело днем до +14 градусов - это выше, чем в Сочи, где накануне шли дожди и было всего +9,5 градусов. В предпраздничный день, 3 ноября, холодные атмосферные фронты с севера изменят характер погоды на юге Дальнего Востока. Будет больше осадков, усилится ветер, а температура пойдет на понижение.



В Амурской области возможен слабый снег, на юге от 0 до слабого мороза, на севере местами до -10. В Хабаровском крае тоже с небольшими осадками, преимущественно это будет снег, на севере поземок и ветер до 15 м/с, дневная температура на юге не более 0,+5. Продолжится похолодание в Приморье, днем +2,+8, на северо-востоке до -3. Местами пройдут небольшие осадки, в южных районах ветер до 13-18 м/с, в районе Владивостока порывы ветра до 22 м/с, / meteonovosti.ru /



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