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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:36 Пятница, 3 ноября



Предстоящим днем на формирование погоды в Московском регионе будет оказывать небольшое влияние перемещающийся вдоль западных границ области волновой циклон.



По сведениям Метеобю Москвы и области сегодня 3 ноября ожидается облачная погода. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Температурный режим будет больше соответствовать двадцатым числам ноября: максимальная температура воздуха в Москве составит -1..+1 градус, по области -3..+2. Атмосферное давление еще немного подрастет, однако, фон его останется пониженным.



В целом, для этого сезона характерна неустойчивая погода. Колебания метеоэлементов, короткий световой день не только влияют на настроения, но и обостряют многие хронические заболевания. При сохраняющейся гипоксии неважно чувствую себя люди с сердечной недостаточностью, с хроническими заболеваниями органов дыхания. Сочетания колебания метеоэлементов с возмущенным геомагнитным фоном могут стать причиной ухудшения самочувствия как гипотоников, так и гипертоников, людей, страдающих мигренями, нарушениями сердечного ритма. Им не обойтись без медикаментозной поддержки. Из-за повышенной влажности воздуха обостряются заболевания суставов и позвоночника.



Влажно прохладная погода увеличивает число заболевших простудой и острыми респираторными заболеваниями, особенно у детей до 5 лет. Одевайтесь сами и одевайте детей по погоде, укрепляйте иммунитет! И не забывайте, что на дорогах стало скользко!



Геомагнитный фон 3 ноября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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