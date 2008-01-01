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В регионах Средней Азии очень теплая для ноября погода



ИА "Метеоновости" / 15:14 Четверг, 2 ноября



Теплый воздух из районов Центральной Азии поступает в эти ноябрьские дни на территорию Казахстана и среднеазиатские республики бывшего СССР. 1 ноября отметилось там множеством температурных рекордов. В таких городах, как Балхаш было 18,9градуса, в г. Семей 20,5 градуса, в Алма-Ате 26,5 градуса. В Туркестане температура повысилась до 26,9 градуса, в Чимкенте было 28,3 градуса. В Бишкеке 29,5 градуса, в Термезе температура повысилась до 33,5 градуса. И в Серхетабаде, бывшая Кушка - самая южная точка прежнего СССР, 34 градуса. Атмосферные фронты с северо-запада в ближайшие дни сократят список претендентов на рекордно высокую температуру. 3 ноября на юге, юго-востоке и востоке Среднеазиатского региона высокие температуры сохранятся. И только 4 и 5 ноября, например в Киргизии ожидается понижение температуры в Чуйской, Таласской долине днем до +6,+11 градусов, в долинах Ошской, Джаллалабадской, Баткенской областей днем до +10,+15 градусов, в Иссык-Кульской котловине и в предгорных районах днем до +5,+10 градусов. / meteonovosti.ru /



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